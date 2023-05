Sagitta SGR completa turnaround: utile di 1 milione nel 2022

(Teleborsa) -, società del Gruppo Arrow Global specializzata nella gestione di asset alternativi illiquidi, mobiliari (NPL&UTP), immobiliari e di credito, ha chiuso l'conpari a 4,7 milioni di euro (+75% rispetto all'esercizio precedente) e unpari ad 1 milione di euro, in linea con il risultato economico atteso risultante dal budget 2022 e in netto miglioramento rispetto al risultato dell'esercizio precedente (+341%)."Il 2022 segna per Sagitta SGR ilavviato nel 2019 - ha commentato l'- pur in un contesto di forte instabilità politica e incertezza dei mercati finanziari. Non solo abbiamo raggiunto risultati economico-finanziari positivi, ma abbiamo anche accresciuto la reputazione e la notorietà di Sagitta tra gli investitori istituzionali, affermandoci tra i fund manager italiani più dinamici nel settore degli investimenti alternativi, illiquidi con focus sui non performing assets".Le(escludendo l'importo degli impegni di sottoscrizione non ancora richiamati) hanno continuato a crescere e sono passate da circa euro 170 milioni al 31 dicembre 2020 a circa euro 693 milioni al 31 dicembre 2021 e a circa euro 872 milioni al 31 dicembre 2022 (+411% rispetto al 2020 e +26% rispetto al 2021), che raggiungono circa 1,4 miliardi comprensivi del capitale raccolto e non ancora richiamato alla predetta data (+631% sul 2020 e +51% sul 2021) e nel primo trimestre 2023 sono ulteriormente cresciuti a circa 1,6 miliardi.