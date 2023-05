ASTM aggiorna il suo Sustainability-Linked Financing Framework

(Teleborsa) -, leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e costruzione di grandi opere infrastrutturali, ha("SLFF") aggiornato, che evidenzia come laha fornito una Second Party Opinion ("SPO") che, sulla base del suo allineamento con i Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP) 2020 definiti dall'International Capital Market Association (ICMA) e con i Sustainability-Linked Loan Principles (SLLP) 2023 definiti dalla Loan Market Association (LMA) e del contributo di ASTM alla sostenibilità. Sia l'SLFF che la SPO sono disponibili sul sito web della società.Nell'aggiornamento del SLFF ASTMriduzione delle emissioni di gas serra classificate come Scope 1 e 2 del 54% entro il 2030,rispetto alla base di riferimento del 2020;riduzione delle emissioni di gas serra classificate come Scope 3 dell'11,1% entro il 2030, rispettoalla base di riferimento del 2021;installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel 100% delle aree di servizio presentilungo le reti autostradali gestite dal Gruppo ASTM in Italia e in Brasile, entro il 2026.Per il KPI 1, ASTM ha anche stabilito dei target intermedi per il 2026 e il 2028, mentre per il KPI 2 è stato stabilito un target intermedio per il 2028. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del Gruppo ASTM sono stati validati da Science Based Target initiative (SBTi).BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit hanno agito come Joint Sustainability Structuring Advisor per l'aggiornamento del SLFF e della relativa SPO.Il 16 maggio 2023 ASTM ha firmato una Committed Sustainability-Linked Backup Revolving Credit Facility ("RCF") da 450 milioni di euro, di durata quinquennale, che rafforza ulteriormente il profilo di liquidità del Gruppo e ne accresce la flessibilità finanziaria.Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) e UniCredit hanno agito in qualità di Underwriter e Joint Sustainability Coordinator della RCF.