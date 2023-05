BCE: pressioni inflazionistiche restano forti, tassi a livelli "sufficientemente restrittivi"

(Teleborsa) -e, proprio a causa del persistere delle pressioni inflazionistiche, la BCE ha deciso di aumentare i tassi di interesse di 25 altri punti base nella riunione tenutasi ad inizio maggio. E' quanto emerge dal, che fa il punto della situazione economica di Eurolandia e globale e motiva le decisioni assunte dal Board.Nel complesso, leampiamente la valutazione delle", si legge nel bollettino, che conferma "l'inflazione complessiva è diminuita negli ultimi mesi, ma le. Anche le, in un contesto di mercato del lavoro robusto, perparte delperso a causa dell'elevata inflazione."Allo stesso tempo - si legge - ivengonodell'area dell'euro, mentre i ritardi e la forza della trasmissione all'economia reale rimangono incerti"."Ledel Consiglio direttivo assicureranno che iper ottenere un% e saranno mantenuti a tali livelli per tutto il tempo necessario", informa l'Istituzione di Francoforte, indicando che Il Consiglio direttivo continuerà a seguire unper determinare il livello appropriato e la durata della restrizione"."Lecontinueranno ada parte del Consiglio direttivoin arrivo, della dinamica dell'inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria".rimangono lodel Consiglio direttivo. Parallelamente, il Consiglio direttivo continuerà adell'Eurosistema a un ritmo misurato e prevedibile. In linea con questi principi, il Consiglio direttivo prevede dinell'ambito dell'APP aOsservando, la banca centrale conferma che è risultataed anche il PIL di Eurolandia è cresciuto dello 0,1% grazie alla riduzione dei prezzi dell'energia, anche se la domanda rimane debole. E con l'attenuarsi della crisi energetica, lae in modo concertato le, per evitare di aumentare le pressioni inflazionistiche a medio termine, mentre ledovrebbero essere orientate a rendere più produttiva l'economia dell'area euro e"Le rinnovate, se persistono, potrebbero rappresentarequanto potrebbero inasprire le condizioni del credito più ampie del previsto e smorzare la fiducia.continua a rappresentare un significativoer l'economia. Tuttavia, la recente, potrebbe stimolare la fiducia e sostenere una crescita più elevata di quanto attualmente previsto. La continuarafforzando la fiducia e la spesa delle famiglie, potrebbe portare a una crescita più elevata del previsto. Permangono inoltree questi includono le pressioni esistenti sulla pipeline che potrebbero portare a prezzi al dettaglio più alti del previsto nel breve termine.Il, infine, si è dimostratoemerse prima della riunione del Consiglio direttivo di marzo. Tuttavia, l'ultima indagine sui prestiti bancari nell'area dell'euro ha segnalato un i, più forte di quanto le banche si aspettassero e questo suggerisce che i