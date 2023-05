Rinnovabili, Polimi: ritmo nuove installazioni troppo lento mentre corre la domanda di elettricità

(Teleborsa) - Il ritmo con cui l'Italia sta installando nuovi impianti aè decisamente troppo lento rispetto a quanto servirebbe per raggiungere glidi 125-150 GW al 2030. A evidenziarlo è il Rapporto sulle2023 (Rer) realizzato dall'del. I poco più di 3 GW aggiunti nel 2022 (526 GW di eolico e 2,5 GW di fotovoltaico), infatti, benché rappresentino una crescita del 125% sul 2021 e abbiano portato la capacità Fer installata a 63,6 GW, sono appena un terzo dei circa 10 GW (tra 8,6 e 10,7 GW) che dovremmo aggiungere annualmente per tenere il passo, al pari degli effettivi 10,7 GW della Germania, 5,9 della Spagna e 5 della Francia (la quale però nel mix aggiunge l'energia nucleare).Nel frattempo l'corre, cosa che porterà al raddoppio del(+126%) entro il 2050. "Eppure - sottolinea il rapporto - le ragioni economiche, sociali e ambientali per puntare sulle rinnovabili ci sono: il raggiungimento dei target 2030 comporterebbe investimenti per le nuovetra i 43 e i 68 miliardi di euro (dipende se si considerano gli obiettivi "minimi" del Pte, il, pari a 63 GW di nuove installazioni, oppure quelli più ambiziosi di Elettricità Futura, in linea con ildefinito dalla Commissione europea, pari a 82 GW), suddivisi tra 34-42 miliardi per il fotovoltaico e 14-21 per l'eolico, e genererebbe tra i 310.000 e i 410.000 nuovi posti di lavoro".Senza contare una riduzione dellediannuali da produzione di energia compresa tra 39 e 51 MtCO2 a partire dal 2030, superiore agli obiettivi di 30 MtCO2 attualmente imposti dal Fit for 55. "Il tempo che rimane da qui al 2030 è poco - sottolineavicedirettore di Energy&Strategy - e senza un'accelerazione ci troveremo con una copertura del fabbisogno elettrico da rinnovabili di solo il 34%, contro il 65% richiesto dal Fit-for-55 e i target ancora più alti di RepowerEu, che arrivano all'84% sulla generazione elettrica nazionale. Quello che manca sono soprattutto i grandi impianti, con un coefficiente di saturazione per le aste che negli ultimi 4 bandi non ha mai superato il 30%"."A causa di questo ritardo - spiega - non è stato possibile sfruttare l'effetto calmierante delle rinnovabili suldell'elettricità: nel 2022 sono riuscite a spiazzare le fonti fossili nel determinare il prezzo di riferimento orario ma solo per l'1,7% delle ore, 63 euro/MWh contro 142 e/MWh. E senza contare idovuti alla. In più, ciò si è verificato quasi esclusivamente al Sud, mentre al Nord e al Centro Nord sono rimasti prezzi orari in media più alti del 20%".