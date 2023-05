Banche, Bain: clienti più digitali e multi-bancarizzati, cambiare modello di interazione

(Teleborsa) -, con il 70% delle interazioni nasce online e il 45% dei clienti è oggi digital only. Inoltre, sono sempre, con il 52% dei clienti con più di una banca. Infine, hanno aspettative di servizio personalizzato e di alta qualità, con l'88% di questi chee di alta qualità. Sono i principali dati che emergono da una ricerca pubblicata in occasione del Bain Banking Event 2023."La propensione dei clienti all'unbundling ha un impatto significativo sui modelli di business e deve spingere acon i propri clienti", ha spiegato Manfredi De' Mozzi, Senior Partner e responsabile EMEA per la capability SME & Corporate Banking di Bain & Company.Un altro elemento da considerare è che ledegli operatori tradizionali, con il 57% dei clienti che viene oggi servito da una banca digitale. Inoltre, non va dimenticato che negli ultimi 5 anni sono state chiuse più di 3 filiali al giorno. I nuovi player offrono tipicamente una customer experience eccellente, anche se hanno spazi di miglioramento importanti sulla gestione del rischio e sulla profittabilità. "Oggi", ha sostenuto De' Mozzi.Secondo la ricerca di Bain, le banche italiane stanno accelerando i propri, con focus particolare su cloud, core banking, data e automation. Nel periodo compreso fra 2020 e 2022, la crescita della spesa tecnologica delle banche italiane è raddoppiata rispetto al periodo 2017-2020.Il 30% dei CEO delle banche annoveraall'interno delle proprie strategie. Tra queste, le opportunità offerte dall'Intelligenza Artificiale sono notevoli e consentiranno di migliorare la customer experience, fare efficienza e ridurre i rischi.Un altro tema affrontato dal report è quello dellesulle banche e player finanziari, che: l'85% dei clienti ha cambiato il proprio comportamento di acquisto in logica ESG, e il 75% degli investitori tiene in considerazione questi criteri nelle proprie scelte di investimento. Inoltre, la sostenibilità è sempre più centrale anche nella gestione dei talenti: 8 Millennial su 10 mettono le iniziative ESG tra i driver chiave di scelta del lavoro.