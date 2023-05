Eurozona, PMI al minimo in tre mesi con contrazione manifatturiera

(Teleborsa) - Continua a soffrire la manifattura nell'Eurozona, che conferma una fase di rallentamento, compensata dal buon andamento dei servizi, che si confermano in moderata espansione. È il quadro tratteggiato stamattina dairelativi al sentiment dei direttori acquisto delle aziende.Secondo le stime preliminari di S&P Global e Hamburg Commercial Bank, l'indiceè sceso a maggio a 44,6 punti (minimo in 36 mesi) dai 45,8 precedenti, risultando inferiore ai 46,2 punti attesi dagli analisti. Una soglia che resta inferiore a quella critica di 50 e che denota ancora una contrazione dell'attività.Si indebolisce leggermente il, attestandosi a 55,9 punti (minimo in 2 mesi) rispetto ai 56,2 precedenti e ai 55,6 punti attesi. Di conseguenza, ilsi porta a 53,3 punti ( minimo in 3 mesi) dai 54,1 precedenti e rispetto ai 53,7 attesi.Fra le maggiori economie europee, lamostra un deterioramento del PMI manifatturiero a 42,9 da 44,5 punti, sotto il consensus di 45 punti, e un aumento del PMI sevizi a 57,8 da 56 (sopra il 55,5 atteso). In, il PMI manifatturiero si porta a 46,1 da 45,6 (46 punti il consensus) e il PMI servizi scende a 52,8 da 54,6 (era atteso 54,2)."Grazie alle buone condizioni di salute del settore dei servizi,- ha commentato, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank - Il manifatturiero ha però rallentato lo slancio dell'economia generale. Le aziende tedesche manifatturiere hanno osservato una contrazione particolarmente elevata, i nuovi ordini hanno infatti riportato un calo ancora più significativo di quelle francesi, con un indice della produzione che inoltre mostra un forte ribasso"."Lesono risultate nel complesso, a ciò si aggiunge non solo il forte declino dei nuovi ordini, ma anche le minori giacenze dei beni intermedi e di conseguenza dei loro acquisti - ha aggiunto - Secondo l'Eurostat, la situazione degli ordini non è però per niente catastrofica, in quanto in questo secondo trimestre lo stato degli ordini delle principali nazioni dell'eurozona rimane ancora ben al di sopra delle rispettive medie a lungo termine".