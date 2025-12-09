PTS acquista il 70% di CDR Communication. I tre soci reinvestono

(Teleborsa) - PTS Group
, gruppo attivo nella consulenza strategica, finanziaria e operativa per le Imprese e la Pubblica Amministrazione, ha firmato un contratto per l'acquisizione del 70% del capitale sociale di CDR Communication
, società attiva nella comunicazione finanziaria, Investor e Media relation, per PMI quotate e non.
L'operazione, di cui non sono stati rivelati i dettagli finanziari, prevede il contestuale reinvestimento da parte dei tre soci Silvia Di Rosa, Vincenza Colucci e Angelo Brunello
, nel capitale di PTS. I tre soci, che deterranno anche il rimanente 30%, rimarranno nel CdA di CDR e le due socie fondatrici Colucci e Di Rosa saranno nominate co-CEO del consiglio di CDR.
L'obiettivo è creare un Gruppo attivo nell'attività di Advisory alle PMI e alla PA, in tutte le sue sfaccettature
. Inoltre, PTS aumenterà la sua presenza nel mercato delle PMI quotate, mentre CDR avrà l'opportunità di ampliare i propri servizi alle PMI clienti del gruppo e alla Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di raddoppiare il proprio fatturato nel breve termine.