Patto a tre per finanziare le imprese bergamasche

(Teleborsa) - E’ stato presentato oggi a Milano nella sede dil’siglato confinalizzato a favorire la crescita e sostenibilità finanziaria delle PMI locali. Il nuovo Accordo rinnova profondamente la lunga tradizione ditra Confidi e le Associazioni avendo ridisegnatopost pandemia e ripensato le modalità di approccio nella relazione con le imprese all’insegna della complementarietà tra la funzione associativa e le skills tecniche di Confidi.Nella sua introduzionedirettore generale di Confidi Systema! ha evidenziato che “Per fine anno è attesa la chiusura del: è probabile che lo stock di credito alle imprese, già calato su scala nazionale di oltre 30mld nell’ultimo semestre, possa ulteriormente contrarsi privando il Sistema Economico della adeguata dose di finanza”. Inflazione, normative creditizie sempre più severe, progressiva riduzione delle misure di sostegno alla liquidità introdotte con la pandemia, prossima revisione delle regole di accesso al Fondo di garanzia rappresentano già oggi un campanello di allarme per le PMI che necessitano di nuovi finanziamenti per fare investimenti e supportare la propria crescita.Dallacon Confindustria Bergamo e Confartigianato Bergamo nasce quindi un progetto di servizio e di accompagnamento ad hoc verso nuove opportunità finanziarie per la PMI, consapevoli che per questo segmento di imprese si è alzata l’asticella della relazione con banche e potenziali nuovi finanziatori. L’elemento di novità dell’Accordo è proprio latra lealimentata da investimenti concreti nel territorio, con una presenza fisica di Confidi presso tutte le sedi e delegazioni associative, formazione reciproca e da iniziative di marketing e comunicazione condivise rivolte a tutte le imprese associate.L’accordo regola l’apertura alle Associazioni dell’interodidi Confidi Systema! costituito da tre grandi linee di attività: la più storica è quella della garanzia, cioé l’assunzione del rischio su prestiti erogati da banche o nuovi soggetti come fintech o fondi di debito. Più recente la linea del credito diretto che oggi vede già impegnato un plafond di circa 100 milioni di euro, e come terza linea di attività la consulenza finanziaria e di orientamento alla sostenibilità economica dell’impresa, per esempio, con servizi come l‘analisi e monitoraggio della Centrale Rischi che allena l’impresa a governare la propria reputazione finanziaria.è la prima piazza per numero di soci di Confidi Systema – sono 15.256, praticamente tutte PMI. Dalla sua costituzione, nel 2016, Confidi Systema! ha deliberato sulla piazza Bergamasca poco meno di 4900 operazioni per oltre 613mln di euro di volumi di credito complessivamente concessi.“La sottoscrizione dell’accordo territoriale con Confidi Systema! rappresenta un’opportunità concreta per le imprese artigiane e le micro e piccole imprese bergamasche che in questi ultimi anni hanno attraversato periodi di difficoltà legati prima alla pandemia e poi ai rincari delle materie prime e delle bollette e, nonostante ciò, hanno continuato con forte sacrificio e grande resilienza a garantire sviluppo e generare valore aggiunto per il territorio", ha dichiarato, Presidente Confartigianato Imprese Bergamo."I servizi offerti da questa nuovatra le associazioni e Confidi Systema! favoriranno non solo l’accesso alla garanzia e a linee di credito, con tariffe agevolate per gli associati, per ridare una boccata di ossigeno al comparto, ma soprattutto avranno il merito di supportare le piccole imprese con preziosi interventi di consulenza finanziaria che favoriranno la tenuta, la sostenibilità economica e lo sviluppo delle aziende nel lungo periodo", ha aggiunto.“L'Accordo Territoriale di oggi ha l'obiettivo di massimizzare la collaborazione e le sinergie tra Confindustria Bergamo, Confartigianato Bergamo e Confidi Systema! nell'ottica di supportare al meglio il tessuto manifatturiero della nostra provincia sul fronte dell’accesso al credito che resta un nodo delicatissimo e cruciale della vita delle imprese. Stiamo indubbiamente vivendo una fase difficile sul fronte finanziario a causa dei tassi elevati e diventa più concreto il rischio di un rinvio degli investimenti che potrebbe rallentare la dinamica favorevole dell’economia bergamasca. Tanto più riusciremo a fare massa critica, identificando in parallelo azioni concrete unitarie di supporto al territorio, tanto meglio potremo sostenere la positiva evoluzione del sistema manifatturiero anche in questa complessa congiuntura”, ha dichiarato, Presidente di Confindustria Bergamo“Bergamo è una piazza importante che incide significativamente nelle dinamiche di Confidi Systema! per numero di soci, potenzialità di crescita, forza e vivacità del territorio. Siamo soddisfatti di questo Accordo che corona una lunga partnership e pone le basi per un futuro di ulteriore sviluppo eleggendo Confidi Systema! piattaforma comune e condivisa per facilitare le sinergie locali. Fondamentale l’iniziativa del Comitato Strategico Congiunto che consentirà di mantenere saldo il legame con il territorio costruendo una offerta di prodotti e servizi partendo dall’ascolto attento dei bisogni delle imprese attraverso le Associazioni in un contesto di mercato sempre più complicato e connesso", ha aggiunto, Presidente di Confidi Systema!“Una volta messo in moto illa forza derivata dalle sinergie dei diversi player verrà canalizzata in favore del territorio bergamasco in cui tutti operiamo”, convengono i partner.