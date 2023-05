Ecomembrane, esercitata interamente l'opzione greenshoe

Ecomembrane

(Teleborsa) -, società leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, comunica che Equita SIM - nel ruolo di Global Coordinator dell’operazione di Quotazione - ha proceduto all’integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe concessa da Luigi Spedini, per complessive n. 229.389 azioni ordinarie della Società.Ildelle azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe è pari a 8,50 Euro per azione, lo stesso prezzo stabilito nell’ambito della Quotazione, per un controvalore complessivo di 1.949.806,50 Euro.L’Offerta, incluse le azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe, ammonta a complessive n. 1.758.800 azioni ordinarie della Società, per un controvalore totale di 14.949.800,00 Euro. Ad esito dell’esercizio dell’Opzione Greenshoe, il flottante rappresenta circa il 41% del capitale sociale della Società.