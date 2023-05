Infrastrutture e lotta alla corruzione: ASPI apre forum OCSE

(Teleborsa) - Si intitolailgiunto allasul tema delAl centroin particolare,Nella sessione introduttiva – al fianco di rappresentati istituzionali e aziendali di alto profilo, come ilNel corso diha presentato ile ilper ilPotenzialmente il rischio è molto alto, soprattutto se pensiamo alle prossime generazioni. Gli effetti a impatto diretto di una scarsa prevenzione e messa a sistema diricadono certamente sugli standard di sicurezza e protezione delle infrastrutture, sulla qualità delle prestazioni, sui costi, sulla puntualità di consegna dei progetti e sulla gestione della filiera di approvvigionamento. Ma non finisce qui:, con unnella realizzazione di infrastrutture cardine per affrontare sfide globali, come il surriscaldamento globale. Ecco perché diventa fondamentale semplificare le regole del gioco, includendo nuove competenze e nuovi strumenti nella lotta alla corruzione", ha sottolineato Allocca: “re - Anche leapplicando sistemi basati su un dialogo interattivo e sempre più istantaneamente cognitivo,in funzione del nuovo contesto,Per Allocca, in particolare: "occorre cambiare la vision della lotta alla corruzione, per arrivare all’obiettivo Zero corruzione. Ciò significa che i nuovi protocolli saranno concepiti con l'obiettivo di sradicare la corruzione, invece di gestirne il rischio. Le aziende dovranno valutare seriamente le loro azioni, non solo da un punto di vista economico e finanziario, ma anche considerando l'impatto sociale e ambientale delle scelte nel contesto in cui si verificano. In secondo luogorisultati e regole, business e valori. Un obiettivo raggiungibile attraverso programmi di legalità basati su una condotta aziendale responsabile. L'impronta – la cosiddetta compliance footprint - deve fissare gli indicatori di conformità allo stesso livello degli indicatori di performance. Infine,, incerto, complesso e ambiguo. Pertanto, un sistema di gestione del rischio, con modelli di continuità aziendale attivi e soluzioni efficaci di monitoraggio operati da terze parti sono imprescindibili per stabilizzare la filiera dei fornitori. “Per questo motivo –– “le grandi aziende dovrebbero svolgere un ruolo chiave attraverso la condivisione di best practices quali programmi di formazione, campagne di comunicazione e modelli di sistemi di controllo interno”.