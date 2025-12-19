ASPI rimpatria il programma EMTN da 9 miliardi, prossime emissioni quotate sul MOT

(Teleborsa) -ha completato in data odierna l’aggiornamento del proprio Programma di emissioni obbligazionarie (Euro Medium Term Note Programme) che consente emissioni per un ammontare massimo pari a 9 miliardi di euro.L'operazione, spiega la società in una nota, segna il "rimpatrio del programma sul mercato italiano", dopo anni di quotazione su mercati esteri. Il prospetto di base relativo al Programma EMTN è stato infatti, per la prima volta dalla sua costituzione nel 2014, approvato dalla Consob e ha ottenuto il giudizio di ammissibilità a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) da parte di Borsa Italiana.Con il re-shoring del Prospetto e la futura quotazione delle prossime obbligazionari in Italia, ASPI sostiene l'iniziativa promossa da Borsa Italiana e CONSOB con l'obiettivo di promuovere il mercato obbligazionario nazionale e dimostrare la competitività del sistema economico del Paese.Parallelamente alla quotazione in Italia, si prevede la c.d. passaportazione del Programma presso le competenti autorità irlandesi.