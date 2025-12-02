Porto Trieste, Salvini firma decreto per Consalvo presidente

(Teleborsa) - Si è concluso l’iter
previsto dalla normativa vigente per il rinnovo della presidenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale
.
Il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato la nomina di Marco Consalvo
a presidente dell’Autorità portuale di Trieste e Monfalcone.
La sottoscrizione del decreto ministeriale consente di procedere formalmente all’insediamento
del nuovo vertice dell’Autorità di Sistema portuale. Con tale atto, il MIT conferma la volontà di rafforzare la governance del sistema portuale nazionale
, assicurando stabilità, continuità amministrativa ed efficacia nell’attuazione delle strategie di sviluppo degli scali marittimi.