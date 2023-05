Mediobanca, Baldelli: vogliamo essere CIB leader a livello internazionale e più capital-light

(Teleborsa) - Ladi Mediobanca "ha garantito unaper quanto riguarda la crescita e la capital optimization, con un bilanciamento giusto tra queste componenti, riportatoattraverso i diversi cicli economici". Lo ha affermato, Co-Head Global del Corporate & Investment Banking (CIB) di Mediobanca, in occasione del Capital Market Day in cui è stato presentato il nuovo Piano 2023-26 Gli ultimi tre anni hanno visto la strutturazione del modello Private & Investment Banking, con Baldelli che ha evidenziato due elementi chiave: lae doppio coverage con il PB per la creazione di sinergie, e l'ampliamento dell'con le operazioni Messier & Associés e Arma Partners Baldelli ha affermato che "negli anni più sfidanti per il mercato IB,confermando così la". Parlando dei tratti distintivi del modello di business, si è soffermato in particolare sul "modello di business di tipo commissionale basato su un approccio orientato al cliente, cui si aggiunge un'evoluzione selettiva degli attivi", una "siversificazione per prodotti e geografie (Italia, Francia, Spagna e UK)" e "l'integrazione di CIB e Wealth Management nel modello Private Investment Banking"."Mediobanca CIB vuole affermarsi come un'perseguendo una crescita profittevole con un modello di business trainato dalle commissioni diversificato in termini di geografie, settori, clienti e prodotti", ha spiegato il banchiere."Perseguiremo unottimizzando il capitale allocato e aumentando le commissioni attraverso prodotti e soluzioni sofisticate - ha aggiunto Baldelli - Amplieremo il nostro franchise attraverso lo".In merito al, Mediobanca intende: sviluppare una piattaforma Tech Europea attraverso l'acquisizione di Arma Partners, diventando un player internazionale di primaria importanza nell'economia digitale; costituire un team di advisory dedicato alla transizione energetica; rafforzare le capacità nell'industria dell'Healthcare; sviluppare selettivamente su scala internazionale i settori Industrial, Consumer, Infrastructure e Financial Institutions.Per quanto riguarda, punta a: potenziamento del Private Capital Coverage; sviluppo di una piattaforma MidCaps nei paesi già presidiati (Francia e Spagna) e nuovi (Germania e UK); espansione dell'attività ECM in Spagna e Francia; maggiore penetrazione della clientela nel segmento Markets.Sul fronte dello, Mediobanca intende: ottenere lo status di BTP specialist ed espandere l'offerta di prodotti (emissioni primarie, market making, servizi ancillari); accendere al mercato della CO2 trading come vero e proprio partecipante per generare maggiori ricavi dall'intermediazione dei clienti; registrarsi come Securities-based Swap Dealer sotto lo US Dodd-Frank Act; potenziare la piattaforma MB Certificate anche all'estero.