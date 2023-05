Mediobanca, Flappini: quota Generali è fonte di capitale attivabile in caso di M&A

Mediobanca

Generali

(Teleborsa) - Ladetenuta dainè "detenuta per la sua", contribuisce per il 12% ai ricavi del gruppo e ha un "interessante ritorno sul capitale allocato" del 17%. Lo ha affermatodi Mediobanca, in occasione del Capital Market Day in cui è stato presentato il nuovo Piano 2023-26 Flappini ha spiegato che "l'esposizione al business assicurativo è presenza costante e crescente in molte delle migliori banche europee" e Generali "è uncon un ottimo rating (A da Fitch) e una".Inoltre, ha sottolineato, la quota in Generali è "supportata da una", come: l'esposizione al settore assicurativo, importante nell'attuale contesto macro; stabilizzatore di ricavi/EPS/DPS di gruppo; trattamento di capitale favorevole, vista la permanenza del Danish Compromise; la significativa opzione di valore, in quanto la quota è "una".