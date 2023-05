Plenitude pubblica il Report di Sostenibilità 2022

Eni

(Teleborsa) -), Società che integra la produzione didala vendita di energia e soluzioni energetiche a famiglie e imprese e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici, ha pubblicato anche quest’anno il proprio. Il Report, così come la Relazione di Impatto redatta in quanto Società Benefit, è online sul sito aziendale e racconta i risultati raggiunti, i nuovi obiettivi fissati e il percorso di trasformazione intrapreso da Plenitude per diventare sempre di più un abilitatore dellacon l’obiettivo primario di raggiungere la neutralità carbonica Scope 1, 2 e 3 entro il 2040.“Nel 2022 ci siamo impegnati a proseguire ilavviato nel 2021, lavorando quotidianamente sull’integrazione dei nostridi sostenibilità nel modello di business, in quanto pensiamo che questo renda la nostra proposta unica, pronta alle sfide dellaenergetica nonché alle tendenze emergenti del mercato dell’energia. Crediamo fortemente nella centralità dele continueremo a promuovere modelli di consumo responsabile, grazie a soluzioni tecnologiche accessibili che lo accompagnino nel suo percorso diContinuiamo a guardare allae all’quali valori essenziali, e promuoviamo il benessere delle nostre persone attraverso percorsi di crescita personale e professionale. Puntiamo a costruire rapporti di fiducia con tutti i nostri stakeholder, basati su principi di correttezza e trasparenza”, ha detto, Amministratore Delegato di Plenitude.