Tribunale UE respinge ricorso Meta su indagine UE per dati

(Teleborsa) -(Facebook) contro la richiesta della Commissione europea sullaindividuati tramite termini di ricerca.Secondo il Tribunale, infatti, Meta Platforms Irelande che lasensibilidall’istituzione di una virtual dataroom.del gruppo Facebook nel suo utilizzo di dati e nella gestione della sua piattaforma di social network, la, con decisione del, aveva rivolto unaa Meta Platforms Ireland Ltd, già Facebook Ireland Ltd, che la obbligavapreparati o ricevuti da tre dei suoi responsabili nel periodo interessato, contenti uno o più termini di ricerca definiti negli allegati. In caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste, detta decisione prevedeva unaLa decisione del 4 maggio 2020 s, che prevedeva criteri di ricerca più ampi. Tale nuova decisione, adottata dopo alcuni scambi tra la Commissione e Meta Platforms Ireland,tramite un affinamento dei termini di ricerca e limitando il numero di responsabili interessati.Per tutta risposta, il, Meta Platforms Ireland aveva presentato, da un lato, undella decisione del 4 maggio 2020 e, dall’altro, una. Con ordinanza sui provvedimenti provvisori del 29 ottobre 2020, il Tribunale aveva disposto la sospensione dell’esecuzione della decisione del 4 maggio 2020 fino all’istituzione di una procedura specifica per la produzione dei documenti richiesti. Un problema che era stato risolto tramite unaper il trattamento di documenti contenenti dati personali sensibili.Il Tribunale conclude quindi che, causato dalla decisione impugnata,enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della ae respinge, di conseguenza, le censure vertenti su una violazione dell’articolo 7 di quest’ultima. E poiché anche gli altri motivi sollevati da Meta Platforms Ireland si sono rivelati infondati, il Tribunale