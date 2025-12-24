Meta risponde all’Antitrust: "Errore di fondo su WhatsApp, faremo ricorso"

Meta

(Teleborsa) - "La decisione dell’è infondata. L’emergere di chatbot disulle nostre Business API ha messo sotto pressione i nostri sistemi, che non erano stati progettati per supportare questo tipo di utilizzo". Cosìattraverso un portavoce ha risposto alla misura cautelare imposta nei confronti dell'azienda dall'Antitrust per un presunto abuso di posizione dominante in merito all'integrazione dei servizi ci ChatBot AI all’interno dell’app di messaggistica"L’Autorità italiana parte dal presupposto che WhatsApp sia, in qualche modo, un app store di fatto. I canali di accesso al mercato per le aziende di IA sono gli, i loro siti web e le partnership di settore, non la piattaforma. Faremo", ha aggiunto Meta.