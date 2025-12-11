Aeffe, Tribunale conferma le misure protettive fino al 6 febbraio 2026

Aeffe

(Teleborsa) -, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, ha detto che, rispetto a ricavi, EBITDA e indebitamento pubblicati l'11 novembre, in ragione del recente ingresso nella procedura di composizione negoziata della crisi (CNC) della società e della controllata Pollini e della circostanza che il Piano Industriale di risanamento è ancora in fase di elaborazione e contiene dati non ancora definitivi.Viene reso noto che il 26 novembre 2025 si è tenuta l'udienza fissata dal Tribunale di Bologna nel contesto della CNC ai fini della conferma delle misure protettive e della richiesta di alcune misure cautelari di cui al ricorso presentato dalla Società e dalla sua controllata Pollini. In data 28 novembre la Giudice dott.ssa Antonella Rimondini, dato atto tra l'altro del parere positivo dell'esperto, e delle interlocuzioni intercorse con i creditori anche in sede di udienza, ai sensi dell'art. 19 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) harichieste dalla società e da Pollini nei confronti di tutti i creditori per il termine massimo (salvo proroga) consentito dalla legge di 120 giorni; tali misure avranno quindi scadenza in data 6 febbraio 2026.La giudice si è riservata di, concedendo termini a difesa per le ricorrenti e per le parti costituite e dando termine al 19 dicembre 2025 all'esperto per il rilascio di proprio parere sulla funzionalità delle misure cautelari rispetto al percorso di risanamento.Il 9 dicembre 2025, si è tenuto unassistito dai propri legali per una prima discussione in merito allo stato di avanzamento della definizione del piano industriale.