Milano
16:59
43.467
+0,20%
Nasdaq
16:59
25.532
-0,29%
Dow Jones
16:59
47.882
0,00%
Londra
16:59
9.721
+0,30%
Francoforte
16:59
23.901
+0,87%
Giovedì 4 Dicembre 2025, ore 17.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: andamento sostenuto per Meta Platforms
New York: andamento sostenuto per Meta Platforms
Migliori e peggiori
,
In breve
04 dicembre 2025 - 16.10
Rialzo marcato per l'
azienda che gestisce Facebook
, che tratta in utile del 3,71% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: nuovo spunto rialzista per Meta Platforms
New York: movimento negativo per Meta Platforms
Antitrust, avviato procedimento cautelare su Meta per abuso di posizione dominante
Meta batte l'Antitrust USA, nessuno scorporo di WhatsApp e Instagram
Argomenti trattati
Facebook
(5)
Titoli e Indici
Meta Platforms
+3,91%
Altre notizie
New York: andamento sostenuto per Marriott International
New York: andamento sostenuto per Shopify
New York: andamento sostenuto per Globalfoundries
New York: andamento sostenuto per CDW
New York: andamento sostenuto per Regeneron Pharmaceuticals
New York: andamento sostenuto per Cintas Corporation
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto