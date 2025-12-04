New York: nuovo spunto rialzista per Meta Platforms

(Teleborsa) - Bene l'azienda che gestisce Facebook
, con un rialzo del 3,71%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meta Platforms
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meta Platforms
rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche complessive di Meta Platforms
evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 656,9 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 672,9. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 650,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)