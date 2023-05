Italmobiliare, cede a Permica quota di Florence Investco

(Teleborsa) -comunica che, in data odierna, è stata annunciata la sottoscrizione di un, società che detiene una partecipazione di maggioranza nel capitale di Gruppo Florence.Italmobiliare èdell’iniziativa – nata con l’obiettivo di aggregare eccellenze industriali italiane nel settore della manifattura tessile conto terzi di fascia luxury – e si stima, al netto di costi di transazione e strumenti di incentivo per il top management."Florence è un progetto di successo, alla cui nascita e sviluppo siamo orgogliosi di aver dato un importante contributo, creando in pochi anni un‘eccellenza della manifattura tessile con importanti prospettive di sviluppo che certamente il nuovo azionista saprà cogliere e valorizzare” ha dichiarato, Consigliere Delegato di Italmobiliare.