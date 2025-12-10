Milano 13:24
Il calendario societario 2026 di Italmobiliare

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Il calendario societario 2026 di Italmobiliare
(Teleborsa) - La Holding di partecipazioni ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale.



Giovedì 05/03/2026
CDA: Progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Mercoledì 22/04/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2025 (convocazione unica)

Mercoledì 13/05/2026
CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Mercoledì 29/07/2026
CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Mercoledì 11/11/2026
CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026
