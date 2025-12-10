Il calendario societario 2026 di Italmobiliare

(Teleborsa) - La Holding di partecipazioni
ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale. Giovedì 05/03/2026 CDA
: Progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 Mercoledì 22/04/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio di esercizio 2025 (convocazione unica) Mercoledì 13/05/2026 CDA
: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026 Mercoledì 29/07/2026 CDA
: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 Mercoledì 11/11/2026 CDA
: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026