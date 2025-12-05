Milano 10:49
43.604 +0,20%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:49
9.732 +0,21%
Francoforte 10:49
23.996 +0,48%

Piazza Affari: flessione controllata per il comparto utility in Italia

Cede alle vendite il settore utility italiano, che retrocede a 48.576,12 punti.
