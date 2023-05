Unrae, il mercato dell'usato in crescita a marzo (+7,3%)

(Teleborsa) - Dopo la stagnazione di febbraio, torna in buona crescita il mercato dellenel mese di(con dati in attesa di consolidamento): conrispetto ai 440.214 dello stesso periodo 2022 si registra un incremento del 7,3%. I trasferimenti netti aumentano del 7,7% e le minivolture del 6,9%. Nel 1° trimestre il mercato dell’usato è in attivo del 5,7% con 1.258.683 passaggi, verso 1.191.092 di gennaio-marzo 2022. È quanto segnala, l'associazione che rappresenta le case estere in Italia.Fra lepreferite nel mercato delle auto usate, ila marzo conferma la leadership, con il 47,8% delle preferenze (1 punto in meno del 2022), in linea con la quota del 1° trimestre, seguito dalal 39,1% (-0,6 p.p., al 39,9% nei 3 mesi). Le ibride si posizionano al terzo posto con il 5,2% nel mese e il 4,7% nel cumulato, superando il Gpl (al 4,4% del totale nel mese e nel trimestre). Il metano sale al 2,4%, mentre i trasferimenti netti di auto elettriche pure (BEV) e plug-in si posizionano rispettivamente allo 0,5% e allo 0,6%.Glitracedono 1 punto nel mese, al 55,6% di tutti i passaggi di proprietà (56,7% nel 1° trimestre). Salgono leggermente al 40% quelli da operatore a cliente finale (39,4% nel cumulato). Raddoppiano quelli provenienti dal noleggio (1,6% complessivo) e perdono 0,3 punti quelli da Km0 (2,9%). L’analisi perconferma la leadership dellacon il 15,7% dei trasferimenti, seguita da, in contrazione al 9,8% di quota, e dallaal 9,2%. Cresce leggermente, al 3,1% di share, la rappresentatività del, grazie al contributo delle società di noleggio.Si contrae la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni dial 49,3% in marzo (50,7% nel trimestre). Sale al 15,3% la quota delle auto da 6 a 10 anni (in linea con il cumulato), cresce anche quella delle vetture da 4 a 6 anni (12,5% nel mese e 12,2% nei 3 mesi). In contrazione la quota delle auto da 2 a 4 anni (al 12,0% nel mese e nel trimestre), mentre cresce quella delle auto da 1 a 2 anni (4,4%) e rimane stabile quella delle auto più fresche da 0 a 1 anno (al 6,5%).