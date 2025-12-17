Expert.ai, confermati i target di ricavi ed EBITDA 2025 del Piano Strategico

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Expert.ai
, leader nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per creare valore di business, riunitosi oggi sotto la presidenza di Dario Pardi, ha esaminato alcuni dati preconsuntivi consolidati dell’esercizio 2025, non sottoposti a revisione contabile.
I ricavi consolidati, si confermano nel range compreso tra Euro 37 milioni ed Euro 43 milioni, in linea con quanto previsto dal Piano Strategico 2025-2026 comunicato in data 28 marzo 2025, rispetto a circa Euro 27,3 milioni al 31 dicembre 2024. Tale performance, spiega la società in una nota, è principalmente ascrivibile alla combinazione della crescita organica e della crescita per linee esterne con il contributo di ISED acquisita a luglio 2025, nonché all’avanzamento del progetto Villanova.
L’EBITDA
, si conferma nel range compreso tra Euro 6 milioni ed Euro 10 milioni, in linea con quanto previsto dal Piano Strategico 2025-2026 comunicato in data 28 marzo 2025, rispetto a circa Euro 3,4 milioni al 31 dicembre 2024. Il mantenimento di un EBITDA positivo per il secondo esercizio successivo all’ingresso del nuovo management e il raggiungimento del target testimoniano la validità delle strategie adottate e il progresso verso una profittabilità strutturale, coerente con una crescita sostenibile del Gruppo.Dario Pardi, Presidente e Amministratore Delegato
di Expert.ai, ha commentato: "I risultati preliminari del 2025 confermano la validità delle nostre strategie di crescita del Gruppo. I ricavi e l’EBITDA in forte aumento, alimentati anche dall’acquisizione di ISED e dal progresso del progetto Villanova, sono il riflesso di un percorso solido verso una crescita sostenibile
. Alla luce dell’andamento operativo dell’esercizio in corso e della crescente visibilità sulle attività inerenti il core business, riteniamo che l’evoluzione dei ricavi possa orientarsi verso la parte alta del range comunicato, fermo restando il pieno mantenimento della forchetta di riferimento. Un altro passo importante è stato il lancio di EidenAI Suite, una suite di soluzioni di AI complete, pronte all’uso e su misura per i mercati verticali, che rappresenta un elemento chiave per il futuro del Gruppo. Questi risultati ci danno fiducia, confermando che siamo sulla giusta strada
”.
I risultati economici, sottolinea la nota, sono di natura gestionale e non sono stati ancora sottoposti a revisione contabile. Per una valutazione completa ed esaustiva dei risultati economici e finanziari al 31 dicembre 2025 di Expert.ai e del Gruppo si rammenta che gli stessi saranno pubblicati entro il 31 marzo 2026, a seguito dell’approvazione del progetto di bilancio e dell’approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.