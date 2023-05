Gap brilla grazie alla trimestrale

Gap,

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,55% dopo che il retailer d'abbigliamento di San Francisco ha annunciato un profitto a sorpresa nel 1° trimestre.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,071 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,591. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,79.