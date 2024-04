Brillante il listino americano con le trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta all'insegna degli acquisti, con ilin aumento dello 0,75%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,19% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 5.070 punti. Sale il(+1,47%); come pure, positivo l'(+1,24%).A fare da assist ai mercati americani, contribuisce la, entrata nel vivo, che vede oggi protagonista il rally di General Motors, grazie ai risultati superiori alle previsioni.Sullo sfondo gli investitori continuano a monitorare l’evoluzione delle condizioni macroeconomiche, soprattutto in vista delle decisioni di politica monetaria delle banche centrali, dando ormai scontato che laattenderà settembre per decidere su un taglio dei tassi di interesse.Nel frattempo, l'allentarsi delle tensioni in Medio Oriente continua a sostenere i listini azionari da una parte all'altra dell'oceano.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,91%),(+1,57%) e(+1,44%). Il settore, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,57%),(+2,44%),(+1,81%) e(+1,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,32%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,13%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,88%),(+4,77%),(+4,04%) e(+3,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,33%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,18%.