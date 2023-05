Intesa Sanpaolo, Fabi: accordo su settimana corta e smart working

(Teleborsa) - È stato sottoscritto oggi dallae dalle altre organizzazioni sindacali un accordo con il gruppoper regolare smart working, settimana corta 4x9 e disconnessione. Per lo smart working, in particolare, viene fissato un tetto a, che sale a 140 giorni per alcune tipologie di lavorazioni, fruibili, in entrambi i casi, nell’ambito di un corretto equilibrio fra attività in presenza e da remoto; viene riconosciuto un buono pasto di 4,50 euro."Quello di oggi è un accordo importante che, raccogliendo il contributo dei tanti colleghi che hanno partecipato alle recenti assemblee, consente di superare i contratti individuali, ribadendo quindi che gli accordi collettivi sono il modo migliore per gestire i grandi cambiamenti della banca in un contesto in continua evoluzione", commenta il coordinatore Fabi Intesa Sanpaolo,Con l’accordo siglato oggi, tra altro, viene introdotta in via sperimentale la settimana corta, da 4 giorni per 9 ore ciascuno, in circa 250 filiali del gruppo. "Obiettivo della Fabi è estendere a tutti idella rete la possibilità effettiva di fruire dello smart working e della settimana corta. Confermando la centralità delsi è ribadito inoltre che l’adibizione allo smart working non rappresenta strumento e/o presupposto di rami d’azienda oggetto di future, così come non incide sulle modalità di misurazione della prestazione lavorativa del dipendente" aggiunge Citterio.