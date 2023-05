Prysmian, Battaini prossimo amministratore delegato

Prysmian

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha designato Massimo Battaini, attuale Amministratore e Chief Operating Officer (COO) di Gruppo, quale prossimo candidato per il ruolo di Chief Executive Officer (CEO) di Prysmian Group, coerentemente con il Piano di Successione di Gruppo, essendo stato informato dall'attuale CEO della Società, Valerio Battista, della sua indisponibilità a continuare a ricoprire la carica di CEO per il prossimo triennio (2024-2027).Massimo Battaini sarà presentato comenella lista che il Consiglio uscente presenterà per il prossimo rinnovo in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 2024, quando Valerio Battista lascerà la carica.Prysmian Group organizzerà un Capital Market Day il 5 ottobre 2023 per presentare un’overview della strategia del Gruppo.