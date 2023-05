Tesmec, Cerved conferma il rating solicited "B1.2"

Tesmec

(Teleborsa) -, agenzia italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie, hasu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali."Siamodella valutazione conseguita da Tesmec che testimonia il continuo sforzo in settori di mercato strategici come quelli dell'Energia e delle Infrastrutture nonché l'impegno nel supportare la transizione energetica - ha commentato l'- Una conferma, quella di Cerved Rating Agency, che avvalora le scelte intraprese dal gruppo per contrastare l'attuale complessità del contesto macroeconomico e per supportare la crescita e garantire risultati ancora migliori nei prossimi anni".