Morningstar DBRS conferma rating BPER e migliora quelli della Popolare Sondrio

BPER Banca

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - L’agenzia di rating, in seguito alalanciata., annuncia la conferma dei rating di BPER e il migliuioramento di quelli della Pop Sondrio.L'agenzia ha dunque confermato il giudizio suil, reiterando un. Morningstar DBRS ha inoltre mantenuto l’Intrinsic Assessment di BPER Banca a “BBB (high)” e il Support Assessment a "SA3".L'agenzia di rating ha invece migliorato il merito di credito di, allineandolo a quello di BPER: ildal precedente "BBB"da "R-2 (high)", con oulook stabile. Morningstar DBRS ha inoltre modificato la valutazione di supporto per BPS da "SA3" a "SA1" ed ha ritirato la valutazione intrinseca della Banca.A seguito dell'acquisizione, Morningstar DBRS valuta Banca Popolare di Sondrio come parte di un. Questo è un elemento chiave alla base dell'aggiornamento dei rating creditizi di BPS, che ora corrispondono a quelli di BPER. Il rating di supporto SA1 incorpora l'aspettativa che, se necessario, e chenel gruppo bancario BPER entro il primo semestre del 2026. I rischi di esecuzione sono ampiamente gestibili, secondo considerando le culture simili delle banche, nonché il track record di BPER nell'integrazione di precedenti acquisizioni.