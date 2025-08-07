Morningstar DBRS conferma rating BPER e migliora quelli della Popolare Sondrio

(Teleborsa) - L’agenzia di rating Morningstar DBRS
, in seguito ala positiva conclusione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio
lanciata BPER Banca su Banca Popolare di Sondrio
., annuncia la conferma dei rating di BPER e il migliuioramento di quelli della Pop Sondrio.
L'agenzia ha dunque confermato il giudizio su BPER:
il Long-Term Issuer Rating a "BBB (high)" e lo Short-Term Issuer Rating a "R-1 (low)"
, reiterando un outlook stabile
. Morningstar DBRS ha inoltre mantenuto l’Intrinsic Assessment di BPER Banca a “BBB (high)” e il Support Assessment a "SA3".
L'agenzia di rating ha invece migliorato il merito di credito di Banca Popolare di Sondrio
, allineandolo a quello di BPER: il rating di lungo termine è stato alzato a "BBB (high)"
dal precedente "BBB" e quello di breve termine a "R-1 (low)"
da "R-2 (high)", con oulook stabile. Morningstar DBRS ha inoltre modificato la valutazione di supporto per BPS da "SA3" a "SA1" ed ha ritirato la valutazione intrinseca della Banca.
A seguito dell'acquisizione, Morningstar DBRS valuta Banca Popolare di Sondrio come parte di un gruppo bancario più ampio
. Questo è un elemento chiave alla base dell'aggiornamento dei rating creditizi di BPS, che ora corrispondono a quelli di BPER. Il rating di supporto SA1 incorpora l'aspettativa che BPER abbia la volontà e la capacità di supportare BPS
, se necessario, e che BPS venga fusa e pienamente integrata
nel gruppo bancario BPER entro il primo semestre del 2026. I rischi di esecuzione sono ampiamente gestibili, secondo considerando le culture simili delle banche, nonché il track record di BPER nell'integrazione di precedenti acquisizioni.