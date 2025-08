Eventi e scadenze del 6 agosto 2025

Mercoledì 06/08/2025

(Teleborsa) -- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Verrà sottoposta al CIPESS l'approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, che comprende una articolata documentazione proposta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Il Central Bank Research Association 2025 Annual Meeting si svolge a Boston ed è co-organizzato da Federal Reserve Bank of Boston (FRBB), Harvard Business School - Pricing Lab e Digital Data Design Institute at Harvard12:00 -- Al termine della riunione del CIPESS, si terrà una conferenza stampa presso la Sala Stampa di Palazzo Chigi, con la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini15:00 -- Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti alla Camera dei deputati- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati Consolidati al 30 giugno 2025 - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2025- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione II Trimestre 2025 e Relazione semestrale 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2025- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- Appuntamento: Conference Call per la presentazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025. Parteciperanno Ambrogio Caccia Dominioni Chairman, Carlo Caccia Dominioni CEO, Caterina Caccia Dominioni CEO, Ruggero Gambini CFO- Risultati di periodo- Risultati di periodo