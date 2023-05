Eventi e scadenze: settimana del 29 maggio 2023

Domenica 28/05/2023

Lunedì 29/05/2023

Martedì 30/05/2023

Mercoledì 31/05/2023

Giovedì 01/06/2023

Venerdì 02/06/2023

(Teleborsa) -- Il principale convegno sulle telecomunicazioni e le tecnologie di Internet, si svolge a Roma a La Nuvola. Oltre 3.000 partecipanti con più di 2.000 scienziati e studiosi provenienti da 62 paesi, per questo prestigioso appuntamento, organizzato dalla società scientifica "Communication Society" dell'IEEE-Istituto Internazionale di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, che per la prima volta dopo 57 edizioni arriva in Italia- V Riunione Scientifica organizzata dal Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza Università di Roma. Tra gli interventi, la rettrice Antonella Polimeni e il Commissario europeo Paolo Gentiloni. Presenti, tra gli altri, i ministri Abodi e Zangrillo e i presidenti di BNL-BNP PARIBAS, Invalsi e Anvur09:30 -- L'evento sul settore delle Life Sciences si svolge al MIND Milano Innovation District. Tra gli interventi, i ministri Giorgetti, Schillaci e Urso, i Presidenti di Farmindustria e Assolombarda e il Direttore Generale ISTAT10:00 -- Il convegno si svolge alla Camera dei Deputati. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Bernini, un Delegato del Ministro per le Imprese e il Made in Italy, l'AD di Thales Alenia Space Italia e rappresentati delle Istituzioni, della comunità scientifica e dell'industria10:30 -- Durante l'Assemblea di ASSOSIM (Associazione Intermediari Mercati Finanziari), si terrà il dibattito "Competitività dei mercati italiani", che vedrà l'intervento di ospiti autorevoli, tra i quali, i Presidenti di Consob, ASSOSIM e Università Bocconi, il Sottosegretario MEF e il Vicepresidente Università Luiss Guido Carli. L'evento si svolge a Milano14:30 -- Evento organizzato da Intesa Sanpaolo e Fondazione Intercultura a Milano. Tra gli interventi, Elisa Zambito Marsala (Intesa Sanpaolo), Roberto Ruffino (Intercultura) e Davide Dattoli (Talent Garden)18:00 -- Presso la Caserma Piave del Comando Generale, si terrà la cerimonia di assunzione della carica di Comandante Generale della Guardia di Finanza del Gen. C.A. Andrea De Gennaro. All'evento presenzierà il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, oltre ad altre autorità civili e militari- Borsa di New York chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività- Regolamento BTP Short - BTP€i- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, riceve a Bruxelles Klaus Schwab, presidente del World Economic Forum- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- I ministri avvieranno i preparativi per la riunione del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023 e terranno audizioni sullo Stato di diritto in Polonia e sul rispetto dei valori dell'UE in Ungheria09:00 -- L'evento si svolge a Roma ed è organizzato dall'Istituto di scienze del patrimonio culturale e dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del CNR, nell'ambito delle celebrazioni dei cento anni dell'Ente10:00 -- Presso la Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, si svolge l'audizione Abi su Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese11:00 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto12:00 -- La Commissione Difesa svolge l'audizione dell'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della difesa14:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra l’Ambasciatore della Repubblica di Armenia a Roma, Tsovinar Hambardzumyan, a Montecitorio14:00 -- A Roma Termini arriverà la Coppa Italia, a bordo di un Frecciarossa con una speciale livrea dedicata al trofeo. Nel treno, una "squadra" composta da leggende del campionato italiano di Serie A, tra cui: Luca Toni, Andriy Shevchenko, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Nelson Dida. Interverranno: Luigi Corradi, AD e DG di Trenitalia e Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A14:30 -- Plasmon aderisce al Codice di autodisciplina di imprese responsabili in favore della maternità promosso dal Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Durante l'evento interverranno, tra gli altri, il Ministro Eugenia Maria Roccella e l'AD di Kraft Heinz Italia/Plasmon15:00 -- Partecipa Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia della Commissione Europea16:00 -- In occasione della visita del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Traporti Edoardo Rixi presso le strutture portuali di Venezia, si terrà un punto stampa presso la Sala Comitato dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia- Asta medio-lungo- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, riceve Klaas Knot, Governatore della Banca Centrale Olandese e Presidente del Financial Stability Board; tiene un discorso al Mentor Forum, a Bruxelles- Beige Book- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Ita-coin08:00 -- Presso l'Aula Convegni del Senato, le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato svolgono l'audizione del capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 202309:00 -- La Commissione Ambiente svolge l'audizione del commissario unico per la bonifica delle discariche, Giuseppe Vadalà, sullo stato delle procedure di infrazione in materia di discariche10:00 -- Evento organizzato da ENEA, in collaborazione con Unioncamere e CNR, per promuovere la collaborazione tra ricerca pubblica e imprese. L'evento si svolge presso Unioncamere a Roma10:00 -- Pubblicazione della Revisione della stabilità finanziaria della BCE - maggio 202310:30 -- il Governatore Ignazio Visco presenta le Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 202210:30 -- La presentazione del rapporto "Ingenium - Il potenziale dei beni strumentali italiani nel panorama internazionale" del Centro Studi Confindustria e Federmacchine si svolge presso l'UniCredit Tower Hall a Milano. Tra gli interventi, Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy)11:00 -- In occasione della propria assemblea, Assobiotec-Federchimica con Corriere della Sera organizza l'evento "Costruire l'Italia di domani: la strada del biotech", che si terrà nella Sala Buzzati di Corriere della Sera. Partecipano, tra gli altri, il ministro Urso, e il presidente di Federchimica Assobiotec15:00 -- Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della proiezione del Docufilm "Un altro domani" di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi- Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 gennaio 2023 - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa al Festival internazionale dell'economia a Torino- Intervento del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, alla prima edizione agli Stati Generali del Fitness e del Wellness di Italian Exhibition Group a Rimini- Evento dedicato alla politica bancaria internazionale ed europea, organizzato da EBF e Federazione Bancaria Internazionale. Si svolge a Bruxelles e riunisce oltre 450 policymakers, esperti, rappresentanti del sistema bancario e delle istituzioni finanziarie- Concerto in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato italiano, aperto dal saluto del Presidente Mattarella, eseguito al Quirinale dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Speranza Scappucci, in occasione del 77° anniversario della Repubblica- Immatricolazioni di maggio a cura del Ministero dei Trasporti- L'economia, la politica, le scienze sociali devono cambiare approccio. Devono "ripensare la globalizzazione". Questo il tema scelto per l'edizione 2023 del Festival Internazionale dell'Economia di Torino- La seconda riunione della Comunità Politica Europea riunirà i leader provenienti da tutto il continente presso il Castello Mimi a Bulboaca, Moldova. Sono invitati a partecipare 47 capi di Stato e di governo- Bilancio finanza pubblica della Francia- Appuntamento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group al quartiere fieristico di Rimini dedicato all'intero ecosistema del mondo wellness, che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di imprenditori, gestori di palestre e piscine, personal trainer, studenti e appassionati di fitness- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea e Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea, partecipano alla 2a Riunione della Comunità politica europea a Chisinau in Moldavia08:00 -- Presso l'Aula della Commissione Difesa, le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato, svolgono l'audizione del comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), Francesco Paolo Figliuolo09:45 -- Il Convegno Annuale dell'Associazione Italiana Internet Provider "Cloud e fibra ottica Made in Italy: mettere a sistema le competenze degli operatori territoriali a supporto dell'Italia", si terrà presso Palazzo Wedekind a Roma18:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, partecipa al Quirinale, al concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Speranza Scappucci e al successivo ricevimento in occasione della Festa Nazionale della Repubblica- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Francia e Lituania - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Germania - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- I ministri delle Telecomunicazioni dovrebbero prendere atto delle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori riguardanti una serie di fascicoli chiave per la trasformazione digitale dell'UE- Regno Unito - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Deposizione di una corona d'alloro da parte del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, presso l’Altare della Patria, in occasione del 77° anniversario della Festa della Repubblica. Successivamente il Presidente assisterà alla tradizionale Parata Militare ai Fori Imperiali. Agli eventi saranno presenti le più alte cariche dello Stato- Finlandia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Borsa di Singapore chiusa per festività