Trawell, utile primo trimestre a 1,9 milioni

Trawell

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre con unpositivo per circa 1,9 milioni di euro (-€1,4 milioni, -41% rispetto al 2023).pari a 30 milioni (-€0,3 milioni, -1% rispetto al medesimo periodo 2023), presentano una leggera contrazione, dovuta, spiega la società, principalmente alla diminuzione dei volumi nell’aeroporto di Miami compensata dalle operazioni negli altri aeroporti del mondo.In generale, i ricavi del Gruppo si mantengono solidi, con una diversificazione geografica che vede l’Europa rappresentare il 58% del totale e l’America il 36%, seguito dalla Federazione Russa con il 6%.L’ EBITDA risulta pari a €9,2 milioni, evidenziando una contrazione di 0,6 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Tale diminuzione è riconducibile, oltre alla diminuzione dei ricavi, ad altri due principali fattori: l’aumento del costo del personale presso l’aeroporto di Miami a seguito dell’applicazione dell'ordinanza sul salario minimo della Contea di Miami-Dade, e il differenziale di cambio negativo generato dalle operazioni della controllata russa, penalizzata dalla volatilità del rublo. L’EBITDA margin risulta pari al 31,6%, evidenziando una solida redditività operativa nonostante le variabili esogene sfavorevoli.L’risulta positivo per circa €3,8 milioni. Tale risultato è determinato, oltre che dalle poste che impattano sull’EBITDA, anche da ammortamenti per €0,8 milioni, ammortamenti per diritti d’uso per €3,6 milioni e dalla svalutazione dell’avviamento per 1 milione,successivamente ad impairment test.(PFN), non considerando le passività per diritti d’uso, è pari a €5,4 milioni, in miglioramento di - €0,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2023.Ilha dichiarato: “I risultati al 31 dicembre 2024 confermano la continuità con quelli dell’esercizio precedente e costituiscono una solida base per perseguire obiettivi più ambiziosi in termini di redditività erafforzamento patrimoniale. La società è pronta a cogliere eventuali opportunità di mercato per acquisizioni strategiche”.