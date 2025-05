Eventi e scadenze del 28 maggio 2025

Mercoledì 28/05/2025

(Teleborsa) -- Palazzo del Ghiaccio, Milano - All'evento della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) interverranno, tra gli altri, il segretario generale Fabi, i CEO di Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena, Bnl Bnp Paribas, Unicredit, Bper e Mediocredito Centrale e i presidenti di Abi, Crédit Agricole Italia e Unipol- Fiera Milano - Un appuntamento che vede svolgersi in contemporanea quattro manifestazioni internazionali – GreenPlast, Ipack-Ima, Print4All e Intralogistica Italia – per offrire una visione integrata sulla capacità innovativa della meccanica strumentale a servizio dell’industria manifatturiera. Con 1.857 espositori, di cui il 39% internazionali provenienti da 38 Paesi, 11 padiglioni occupati e più di 500 top buyer esteri da 75 Paesi- Milano - XXII edizione dell'evento annuale promosso da ABI dedicato alla sicurezza fisica e digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Appuntamento in cui la community della sicurezza si incontra per approfondire e individuare punti di attenzione, strategie e tecnologie più avanzate. Parteciperanno autorevoli esponenti delle Istituzioni, del mondo bancario, della consulenza e dell’industria- Superstudio Maxi, Milano - Fashion Technologies Event, dedicato alle tecnologie abilitanti della filiera della moda, rivolta ai professionisti del settore che potranno scoprire nuovi prodotti, tecnologie all'avanguardia e soluzioni innovative per ottimizzare i processi produttivi. Parteciperanno aziende, stakeholder e associazioni di settore- Mostra d'Oltremare, Napoli - Sesta edizione della mostra-evento organizzata da RiciclaTv ed Ecomondo, dedicata a transizione ecologica, economia circolare e innovazione ambientale, con un focus particolare sul Mezzogiorno. Riunisce istituzioni, imprese e cittadini con un ricco programma di incontri e workshop- Samarcanda - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà in visita nella Repubblica dell'Uzbekistan- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Milano - Evento organizzato da Class Editori e Class CNBC, che riunisce i protagonisti della rivoluzione digitale per un confronto di alto livello sull'AI e le sue prospettive di sviluppo. Parteciperanno esperti internazionali, imprenditori e aziende d'avanguardia con un'attenzione speciale alle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale nel mondo del business09:00 -- Palazzo Mezzanotte (Borsa Italiana), Milano - L'evento, organizzato da UniCredit, esplorerà le implicazioni economiche, sociali e finanziarie della longevità, con la partecipazione di esperti internazionali ed esponenti del mondo accademico, dell'innovazione e della finanza. Con la partecipazione dei Premi Nobel Michael Spence e Robert C. Merton, e di speaker di rilievo tra cui top e senior manager di UniCredit e molti altri leader del mondo corporate e finanziario09:30 -- Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulla situazione della Striscia di Gaza10:00 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - Convegno durante il quale verrà presentato il Rapporto 2025 sul mercato immobiliare della logistica, a cura di Scenari Immobiliari in collaborazione con SFRE. Presenteranno il Rapporto, Federico Rivolta e Fabrizio Trecci (Scenari Immobiliari)10:00 -- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Maggio 202510:00 -- Audizione del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti al Senato su riforma contabilità11:00 -- Aggiornamento dei dati di mortalità totale, giornalieri comunali - 01/03/202511:00 -- Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 1° trimestre 2025 all'interno del talk video "The Big Picture", dove interverrà Alessandro Rota, direttore dell'Ufficio Studi, per illustrare la mappa. Seguirà una tavola rotonda con il contributo di Allianz Global Investors, Banca Widiba e Prometeia14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi18:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontrerà i Magistrati ordinari di nuova nomina- Asta BOT- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive