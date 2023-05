Inchiesta Covid, la procura di Brescia chiedono l'archiviazione per Conte e Speranza

(Teleborsa) - Laha chiesto aldi archiviare l'inchiesta nei confronti dell'ex presidente del Consiglioe dell'ex ministro della Salute, indagati a Bergamo per omicidio colposo ed epidemia colposa per la gestione delle prime fasi della pandemia. La notizia è stata riportata da diverse testate che hanno citato fonti legale che hanno rivelato che la Procura ha depositato lamotivata circa una settimana fa.Ledei pm bresciani sono arrivate dopo che lo scorso 10 maggio Conte e Speranza sono stati sentiti dai giudici bresciani. Durante il loro esame, hanno ricostruito, spiegato e chiarito idelle loro decisioni per cui ora sono stati indagati, con altri 17 (tutti trasferiti per competenza funzionale al Tribunale dei Ministri), nell'inchiesta della Procura di Bergamo per la mancata istituzione di unaper isolare i comuni die per la mancata applicazione delche, seppur datato 2006, per la magistratura poteva limitare i danni e salvare parecchie vite. Per loro le accuse sono epidemia colposa e omicidio colposo plurimo.Conte e Speranza, tramite i loro legali, hanno anche depositato una memoria e l'ex ministro della Salute ribadendo l'estraneità di ogni addebito, affermando di non aver applicato il piano pandemico del 2006 in quanto tutta lalo riteneva totalmente inefficace per combattere il