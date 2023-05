Intesa Sanpaolo, accordo sindacale aumenta il premio variabile di risultato 2023

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -haun. A seguito degli ottimi risultati della banca, il gruppo aumenterà l'ammontare complessivo destinato al PVR 2023 a(contro i 116 milioni del 2022), di cui 25 milioni di euro vengono dall'incorporazione sperimentale nel sistema premiante del Sistema Eccellenza Tutela, che finora non era stato oggetto di contrattazione.L'importo delriconosciuto va da undi 1.020 euro a undi 2.750 euro, a cui si andranno ad aggiungere le quote del premio d'eccellenza.È stato inoltre raggiunto un accordo per consentire ilal personale dipendente nellee per attività di volontariato organizzato: sarà reso disponibile un bacino aggiuntivo di 2.000 ore e sarà attivata una campagna straordinaria di donazione di tempo da parte delle colleghe e dei colleghi, che Intesa Sanpaolo incrementerà in misura pari alle donazioni specificamente indirizzate a questa iniziativa.Si aggiunge infine un accordo sui compiti dellacon l'obiettivo sviluppare il costante monitoraggio delle segnalazioni pervenute sia dai dipendenti sia dalle OO.SS., nell'ottica di un miglioramento del clima aziendale.Gli accordi odierni seguono quello del 26 maggio 2023 sulche migliora le misure su settimana corta, lavoro agile e flessibilità dell'orario.