PNRR, MEF: ulteriori 2,32 miliardi del Fondo opere indifferibili 2023

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha assegnatodi euro delper glie dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023.In particolare, il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023 - a breve in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale - ripartisce con procedura ordinaria del FOI i seguenti importi: 1,6 miliardi di euro per gli, 490 milioni di euro per glie 230 milioni di euro per gliex art. 4, DL n.32/2019.