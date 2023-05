Settore vinicolo italiano in buona salute nel 2022. Bene l'Ho.Re.Ca., soffre l'e-commerce

Mediobanca

(Teleborsa) - Ihanno chiuso il 2022 con un aumento deldel 10% (+10,5% il mercato interno, +9,5% l’estero). L'ha riportato un calo del 7,6% sul 2021, il rapporto tra il risultato netto e il fatturato dell'8,7%. I vini frizzanti (+16,9%) hanno accelerato più dei vini fermi (+8,2%). Prevalgono i(Paesi UE) con il 37,1% dell'export, ma si riduce la distanza con il Nord America (34,6%); crescita importante (+26,9%) per l'America centro-meridionale. Sono i dati che emergono dall'indagine dell'Area Studisul settore vinicolo in Italia, che riguarda 255 principali società di capitali italiane con fatturato 2021 superiore ai 20 milioni di euro e ricavi aggregati per 10,7 miliardi di euro, pari all'89,3% del fatturato nazionale del settore.Nel 2022 il ritorno alle normali abitudini di consumo e la ripresa del flusso turistico hanno favorito le vendite nel canale(+19,9%), che passa dal 16,6% del mercato nel 2021 al 18,1% del 2022, a svantaggio della, (+3,3% a valore) in calo dal 37,7% al 36%. Glihanno interessato in minor misura i vini Basic (+6,6% a valore); aumenti a doppia cifra per i vini Premium (+13,7%) e i vini Icon (+11,1%). L'attenzione alla sostenibilità spinge le vendite 2022 del bio (+9,6% sul 2021), confinato al 4,3% del mercato.I maggiori produttori di vinouna crescita delle vendite complessive del +3,3%, +3,1% l'export. A spingere le vendite l'ottimismo delle bollicine (+5,2% i ricavi complessivi, +4,2% l'export), mentre i vini fermi si aspettano un +2,8% (+2,9% l'export).Secondo la ricerca di Mediobanca, è in ridimensionamento l'e-commerce: nel 2022 le vendite on-line delle principali imprese vinicole si sono ridotte del 3,7% (2,1% del fatturato nazionale). Nel 2021 la classifica dei principali pure player è guidata dache ha fatto registrare ricavi per 43,3 milioni di euro, in crescita del 44% sul 2020. Seguono(33,5 milioni, -9,7%) e(31,8 milioni, +23,3%). Sopra i 10 milioni di euro anche il fatturato di Callmewine (17,1 milioni), in aumento del 38,4% sul 2020, e di XtraWine (12,6 milioni, +76,7%). Di poco inferiore i fatturato di Winelivery (9 milioni di euro) in aumento del 29% sul 2021.La leadership dinel 2022 resta appannaggio del gruppo, con fatturato a 698,5 milioni (+10,1% sul 2021). Al secondo posto il neonato polo vinicolo(455,1 milioni, +9,6%), completa il terzettoin crescita del 5,2% sul 2021 a 430,3 milioni. Fatturato 2022 superiore ai 400 milioni di euro anche per la cooperativa romagnola Caviro (417,4 milioni) in progresso del 7,1% sul 2021. Sette società rilevano ricavi compresi tra i 200 e 300 milioni di euro: la cooperativa trentina Cavit (fatturato 2022 pari a 264,8 milioni di euro, in calo 2,3% sul 2021), la veneta Santa Margherita (260,7 milioni di euro, +18,2%), la toscana Antinori (245,4 milioni di euro, +14,9%), la piemontese Fratelli Martini (237,6 milioni, +8,2%), La Marca, specializzata nella produzione di spumanti, con fatturato 2022 pari 235,2 milioni di euro (+30,9%), la trentina Mezzacorona (213,4 milioni, +8,6%) e la veneta Casa Vinicola Zonin (200,1 milioni, +0,8%).Osservando la(rapporto tra risultato netto e fatturato), il 2022 vede in testa la toscana(28,4%) seguita dalla veneta(19,7%). Chiude il podiocon un utile su fatturato del 13,7%, in aumento di 4,4 punti percentuali sul 2021, secondo tasso di crescita più alto dopo quello della Berlucchi (10,7%, +6 p.p. sul 2021).Nel 2022 cresce la partecipazione deinei capitali delle principali imprese vinicole (+63,5% sul 2020) attestandosi al 4,6% del totale. Al controllo familiare spetta invece il 65,8%.Board: prevalgono(l'86,6% dei CdA non superano i 5 componenti)(52% i casi in cui le deleghe operative sono concentrate nelle mani di un solo soggetto). Le presidenze (età media 62,5 anni), soprattutto nel caso in cui sono associate alla carica di Consigliere delegato (64,4 anni), sono ricoperte da soggetti relativamente più anziani. L'età media del Consigliere è di 55 anni.Gli appartenenti alla Gen X sono la fascia generazionale più rappresentata (41,2%), seguiti dai Baby Boomers (39,1%). I Millennials occupano il 13,1% delle cariche. Quote rosa: lesono il 12,8% dei board (23,8% nelle società non cooperative) e l'8,8% dei presidenti (15,7% tra le non cooperative).Il 68,6% degli amministratori italiani ricopre la propria posizione in una società situata nella stessa. Più localismo degli amministratori nelle regioni del Nord Est (76,4%) e nel Sud e Isole (74,1%).