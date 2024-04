IWB, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,50 euro. Eletto nuovo CdA

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - L'di(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato il2023 e deliberato la distribuzione di ununitario pari a 0,50 euro per ciascuna azione avente diritto con data di stacco della cedola n. 9 il 6 maggio 2024; data di legittimazione al pagamento (record date) il 7 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo l'8 maggio 2024.Nominato il, che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026, nelle persone di: Alessandro Mutinelli, Giorgio Pizzolo, Simone Strocchi, Antonella Lillo (amministratore indipendente), Sofia Barbanera, Massimiliano Mutinelli, Marta Pizzolo."Il bilancio appena approvato rappresenta un record storico per il Gruppo in termini di marginalità e generazione di cassa - ha commentato l'- Il fatturato, in linea con l'esercizio precedente, rappresenta un elemento di grande soddisfazione e i risultati raggiunti hanno superato la guidance. In questi anni la vostra società è costantemente cresciuta e ha rafforzato la sua posizione di leadership sul mercato internazionale raggiungendo una dimensione che le consente di affrontare con fiducia le nuove sfide. Ringrazio i soci per la rinnovata fiducia espressa al Consiglio e al suo Presidente e Amministratore delegato eche ha caratterizzato il Gruppo dalla sua quotazione".Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Alessandro Mutinelli alla carica di Presidente ealla carica didella Società, attribuendo agli stessi le rispettive deleghe e poteri. Il medesimo Consiglio ha anche confermato Alessandro Mutinelli quale Amministratore Delegato, attribuendogli apposite deleghe.