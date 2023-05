Bankitalia, indicatore Eurocoin ancora in calo a maggio

(Teleborsa) - A2023 l'indicatoreè sceso ulteriormente in(a -0,42, da -0,15 in aprile). Lo ha reso noto la Banca d'Italia, spiegando che l'andamento "risente della dinamica negativa della produzione industriale e degli indicatori qualitativi relativi alle imprese".L'Eurocoin - sviluppato dalla Banca d'Italia - fornisce in tempo reale unanell'area dell'euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).