E.ON ordina 4.500 colonnine di ricarica elettrica dall'italiana Alpitronic

E.ON

(Teleborsa) -, colosso tedesco delle rinnovabili, ha oradal produttore italiano. Le nuove colonnine saranno utilizzate nei progetti dei clienti e per la ricarica pubblica entro il 2025.Con le nuove stazioni di ricarica rapida di Alpitronic, E.ONdi ricarica e aiuterà i clienti di tutta Europa a passare all'elettromobilità.In partucolare, verrà utilizzata l'di stazioni di ricarica rapida Alpitronic - azienda con sede a Bolzano - con potenze comprese tra 50 e 400 kW. Queste coprono un'di ricarica: dalla ricarica sul posto di lavoro o durante lo shopping, alla ricarica ultraveloce in autostrada, alla ricarica megawatt per veicoli commerciali pesanti.