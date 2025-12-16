Tages sale in Iplanet e rafforza partnership con Bestinver. Macquarie esce dall'azionariato

(Teleborsa) - Tages Capital SGR
, asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi con focus sulle energie rinnovabili e sulla transizione energetica, ha incrementato
, tramite il fondo Tages Helios Net Zero, la propria partecipazione in EV Asset Holding (EVAH), società che detiene il 50% di IPlanet
, la joint venture dedicata alla trasformazione delle stazioni di servizio in hub di ricarica per veicoli elettrici.
L'aumento della quota di Tages avviene contestualmente all'operazione che ha visto il gestore spagnolo Bestinver rafforzare la propria presenza
in EVAH attraverso un nuovo veicolo di investimento dedicato, e al completamento dell'uscita di Macquarie Capital
- co-fondatore della joint venture con Italiana Petroli - dalla struttura azionaria. Il nuovo assetto societario consolida ulteriormente la partnership tra Bestinver e Tages, ora unici azionisti di EVAH.
IPlanet prevede la conversione di oltre 500 stazioni di servizio in infrastrutture di ricarica elettrica di nuova generazione
, integrando pannelli solari, sistemi di accumulo, colonnine fast e ultra-fast, oltre a servizi retail e food & beverage. La rete di stazioni, posizionata strategicamente in aree urbane ed extraurbane ad alto traffico, dovrebbe essere pronta entro il 2032.
"Questo ulteriore investimento conferma l'impegno di Tages nella realizzazione di infrastrutture per la mobilità elettrica e nel supporto a un modello di sviluppo sostenibile per il Paese - ha detto Umberto Quadrino, presidente di Tages
- IPlanet è un progetto altamente innovativo, capace di integrare rinnovabili, tecnologia e servizi al territorio, e siamo lieti di rafforzare la collaborazione con Bestinver in questa fase di crescita".