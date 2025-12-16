Tages sale in Iplanet e rafforza partnership con Bestinver. Macquarie esce dall'azionariato

(Teleborsa) -, asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi con focus sulle energie rinnovabili e sulla transizione energetica, ha, tramite il fondo Tages Helios Net Zero, la propria, la joint venture dedicata alla trasformazione delle stazioni di servizio in hub di ricarica per veicoli elettrici.L'aumento della quota di Tages avviene contestualmente all'operazione che ha visto il gestore spagnoloin EVAH attraverso un nuovo veicolo di investimento dedicato, e al completamento dell'- co-fondatore della joint venture con Italiana Petroli - dalla struttura azionaria. Il nuovo assetto societario consolida ulteriormente la partnership tra Bestinver e Tages, ora unici azionisti di EVAH.IPlanet prevede la, integrando pannelli solari, sistemi di accumulo, colonnine fast e ultra-fast, oltre a servizi retail e food & beverage. La rete di stazioni, posizionata strategicamente in aree urbane ed extraurbane ad alto traffico, dovrebbe essere pronta entro il 2032."Questo ulteriore investimento conferma l'impegno di Tages nella realizzazione di infrastrutture per la mobilità elettrica e nel supporto a un modello di sviluppo sostenibile per il Paese - ha detto- IPlanet è un progetto altamente innovativo, capace di integrare rinnovabili, tecnologia e servizi al territorio, e siamo lieti di rafforzare la collaborazione con Bestinver in questa fase di crescita".