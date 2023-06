Ansaldo Energia a Baku Energy Forum: supportiamo l’Azeirbaigian nella transizione energetica

(Teleborsa) -partecipa all’evento, la più importante manifestazione dedicate all’energia dell’Azerbaigian, che si svolge nella capitale azera giovedì 1 e venerdì 2 giugno. Un’occasione per affrontare i temi della collaborazione con partner stranieri, dibattiti su progetti nuovi, previsioni, sviluppo delle risorse energetiche e nuove road map per il paese azero, con il quale l’Italia ha un rapporto di relazioni economiche privilegiato.Ansaldo Energia è presente alla CEO Roundtable, un tavolo internazionale di confronto sugli scenari di sviluppo per un nuovo ordine energetico globale con Marco Lovisolo, Senior Vice President Ansaldo Energia, e nella sessione “” con, Product manager Ansaldo Green Tech.Ansaldo Energia ha firmato un contratto con la societàper fornireall’impianto, celebrato a febbraio dal Presidente azero Ilham Aliyev e dal ministro italiano del Made in Italy, Adolfo Urso, instaurando un nuovo e promettente rapporto commerciale.“L'accordo ci ha particolarmente soddisfatto per la fiducia che è stata riposta in noi, nelle nostre competenze e nella nostra tecnologia” ha affermato, Senior Vice President Sales & Marketing di Ansaldo Energia, a margine dei lavori. “Siamo anche certi che sia stato tracciato un solco come segno forte verso una continua e proficua collaborazione tra i due Paesi”.