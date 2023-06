ARERA, al via conciliazione obbligatoria per forniture acqua e telecalore

(Teleborsa) -autorità di regolamentazione dell'energia, del gas e dell'acqua, annuncia cheper le forniture del: gli utenti che dovranno risolverecon il proprio fornitore, prima di rivolgersi a un giudice, dovranno effettuare undinanzi all'apposito servizio dell'Authority. L’eventuale accordo sottoscritto tra le parti avrà titolo esecutivo, mentre in caso di insuccesso, il tentativo di conciliazione diventerà, il sistema di tutela obbligatorio già attivo dal 2017 per. In sei anni, lepresentate all’Autorità nei settori energetici sono infatt, passando da oltre 10 mila a circa, raggiungendo nel 2022 undelle procedure concluse.Un trend di crescita registrato anche per le domande presentate dagli, anche se sino ad ora era facoltativotentare la conciliazione nel campo del servizio idrico: le domande sono passate da poco più di 300 nel 2018Lo scorso anno, grazie al Servizio Conciliazione di ARERA, i clienti domestici e non, hanno risolto le controversie con i fornitori di luce, gas, acqua e telecalore, per un valore in termini diDal prossimo 30 giugno, gli utenti del servizio idrico e del telecalore dovranno rivolgersi esclusivamente alla conciliazione per le controversie non risolte con il reclamo al fornitore.Al Servizio Conciliazione si può accedere anche per le problematiche riguardanti. Sonole tematiche relative al, che già oggi sono gestite dallo Sportello per il Consumatore con un servizio dedicato (reclamo di seconda istanza), quelle non previste dal Testo Integrato sulla Conciliazione (TICO), come le, e quelle legate alla qualità della risorsa.Laal Servizio Conciliazione può essere presentatain caso di mancata risposta al reclamo oppure a seguito di risposta ritenuta insoddisfacente. Il servizio è completamente gratuito, accessibile da casa o in mobilità,, con identificazione mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta di identità elettronica (CIE)., tutti idel settore idrico e gli operatori del telecalorenel proprio sito internet, sui nuovi contratti e nelle risposte ai reclami non risolutive della problematica sollevata dall’utente, in modo chiaro e facilmente accessibile, lee di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie.