CSG, maxi-contratto per la fornitura di munizioni nel Sud-est asiatico

(Teleborsa) - Il gruppo ceco, presente anche in Italia attraverso le controllate Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi, si è aggiudicata un. Il valore dell'accordo ammonta a diverse centinaia di milioni di dollari statunitensi. Con questa operazione, CSG prosegue nella propria strategia di espansione delle forniture di munizioni di piccolo calibro dalle sue società verso il segmento della difesa e della sicurezza, favorendo al contempo una continua diversificazione dei mercati e rafforzando la posizione del gruppo nella catena globale di approvvigionamento della difesa."Questo contratto rappresenta un'importante conferma della nostra capacità di fornire munizioni di alta qualità, in grandi volumi e secondo standard molto rigorosi - ha dichiarato- Grazie all'integrazione delle nostre capacità produttive in Europa e negli Stati Uniti, possiamo offrire ai clienti grande flessibilità e affidabilità nelle forniture. Allo stesso tempo, manteniamo l'impegno non solo a operare nel mercato civile, ma anche ad ampliare significativamente le consegne ai clienti del segmento difesa e sicurezza".Per, CSG non divulga il nome del cliente né il volume o il tipo di munizioni oggetto della fornitura.