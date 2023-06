Moldavia, al via vertice Comunità Politica Europea. Meloni: "Sostegno a Ucraina finchè necessario"

(Teleborsa) -si riunisce per la seconda volta la Comunità Politica Europea (Epc) - che comprendeUnaper favorire l'incontro tra i leader europei.o, per l'Italia ovviamente presente Giorgia Meloni, e i vertici dell'Ue. Presenti i tre presidenti Ue, Charles Michel, Ursula von der Leyen e anche Roberta Metsola (in qualità di ospite, come l'Alto Rappresentante Josep Borrell).

ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, incontrando a Chisinau la presidente moldava Maia Sandu., fondata su valori come la libertà e l'uguaglianza tra gli uomini. Che non c'è un'Europa di serie A e una di serie B, ma un'Europa che, come diceva Giovanni Paolo II, ha bisogno di respirare con due polmoni: uno occidentale e uno orientale. Tutto questo assume un significato nel momento in cui ci troviamo qui, nel contesto attuale".Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da Chisinau, dove partecipa al vertice della Comunità Politica Europea.Nel corso del suo intervento, Meloni ha anche ribadito che "aiuteremo l'Ucraina finché sarà necessario". In questo momento l'Ucraina "difende anche la nostra sicurezza e la legge internazionale senza la quale il domani di nessuno sarebbe sicuro.al Mimi Castle. La sua presenza era stata tenuta segreta per motivi di sicurezza.