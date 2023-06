Pasquarelli Auto, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 5,25 euro

Pasquarelli Auto

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, società abruzzese attiva nel commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati (attraverso il marchio proprio SecondLife), nel noleggio a breve, medio e lungo termine, nonché nell'assistenza e vendita di ricambi. Ilè stato fissato aper azione (con un upside potenziale del 390%), mentre ilsul titolo è "". La società si è quotata su Euronext Growth Milan il 26 maggio con un prezzo di collocamento pari a 1,4 euro per azione.Gli analisti si aspettano un incremento delche, secondo le loro stime, passerà da 203,81 milioni di euro nel 2022 a 430,60 milioni di euro del 2025 (CAGR 2022-2025 del 28,3%). Inoltre, stimano un incremento dell'dai 9,69 milioni di euro del 2022 a 29,50 milioni di euro del 2025, per unche crescerà dal 4,8% al 7,0%. Infine,può raggiungere un valore cash positive nel 2025 pari a 14,89 milioni di euro.Tra idella società vengono citati: elevata digitalizzazione di tutte le attività; affidabilità dei fornitori; track record di successo nell’espansione territoriale; penetrazione servizi; forza lavoro altamente qualificata soggetta a continua formazione; top management molto operativo e focused sul business.Leindicate sono: elettrificazione; espansione del marchio Second Life; crescente specializzazione su mobilità elettrica; nuove normative ambientali che favoriscano i veicoli elettrici; espansione in nuovi ambiti territoriali; integrazione di nuovi brand; digitalizzazione dei processi.Il maggiorisono: attività mono-business concentrata sul solo settore automotive; incidenza elevata sul fatturato della service line Vendita Auto Nuove.Inoltre, i maggiorisono: carenza di forza lavoro qualificata in alcuni territori; elevati costi di struttura; avvento della Sharing Economy.