OVS, comunicazioni sull'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 25 e il 31 maggio 2023, complessivamente 171.961 azioni ordinarie (pari allo 0,059% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 2,5061 euro, per un controvalore pari a 430.944,58 euro.A seguito delle operazioni finora effettuate, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 17.261.783 azioni proprie pari al 5,9334% del capitale sociale.Intanto, in Borsa, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente, che si attesta a 2,56 euro.