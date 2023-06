Petrolio, l'Opec+ estenderà tagli fino a tutto il 2024

(Teleborsa) -alla produzione di petrolio di 3,6 milioni di barilie sta anche valutando un ulteriore taglio di 1 milione di barili. Lo ha deciso il vertice, l'aggregazione dei Paesi Opec e dei membri aggiunti, fra cui la Russia, riunitisi a Vienna per valutare lo stato del mercato.Il cartello dei produttori di greggio in sostanza ha confermato undi barili al giorno, che consiste in undi barili, a partire dallo scorso maggio, più undi barili attuato dall'Arabia Saudita per effetto della sua maggiore capacità aggiuntiva (spare capacity). La Russia, dal canto suo, ha acconsentito a prorogare il suo taglio di 500mila barili."Alla luce dell'impegno dei paesi OPEC e non OPEC a raggiungere e sostenere un mercato petrolifero stabile e fornire una guidabce di lungo termine per il mercato - si legge nel comunicato finale - e in linea con l'approccio di successo adottato dai Paesi OPEC e non OPEC ad essere prudenti, proattivi e preventivi, si è deciso di adeguare il livello della produzione complessiva di greggio a 40,46 milioni di barili al giorno, a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024".I paesi dell'OPEC+ hanno anche deciso di tornare a- la prossima volta sarà il- e di prorogare i compito del comitato di monitoraggio.Secondo fonti Reuters, però, c'è già in odore la possibilità didi barili, che poterebbe ildella domanda globale. Una conferma arriverebbe dalle dichiarazioni del Ministro saudita Abdulaziz bin Salman, che al termine dell'incontro ha dichiarato "non potete nemmeno immaginare di cosa stiamo discutendo"Secondo il Ministro russo Alexander Novak, il taglio servirà a dare maggiore stabilità al mercato.